Virologin: „Niemand ist gegen Corona immun“

Impfpflicht kann nur die letzte Bastion sein

Laut Ansicht der Expertin würde das reichen, um für eine etwaige nächste Welle gewappnet zu sein. Stattdessen verstrickt sich die Politik in Diskussionen über eine mögliche Impfpflicht. „Die kann nur die letzte Bastion sein“, so von Laer, die stets die Entwicklungen in Südafrika im Blick hat. Dort sind nach Omikron die Varianten BA.4 und BA.5 dominant. „Die werden sich auch in Europa und Österreich durchsetzen“, prognostiziert die 63-Jährige. „Das Virus wird uns weiter begleiten.“