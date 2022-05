Ampel: Ein Bundesland wieder mit negativem Trend

Plus drei Prozent in Tirol, sonst überall rückläufig

Der Rückgang der Fallzahlen in der vergangenen Woche lag zwischen zwölf und 22 Prozent. Ausreißer war Tirol mit einem Plus von drei Prozent. Mit Reutte liegt auch der Bezirk mit der höchsten Inzidenz in Tirol. Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ist der Bezirk mit dem niedrigsten Wert.