Nach Wochen des Kampfes: Asowstal-Werk „befreit“

Das seit Wochen heftig umkämpfte Asowstal-Werk in der ukrainischen Stadt Mariupol ist am Freitagabend endgültig von russischen Truppen eingenommen worden. Die Stahlfabrik galt als letzte Bastion des ukrainischen Widerstandes in der strategisch wichtigen Hafenstadt. Mariupol scheint damit nun gänzlich unter russischer Kontrolle zu stehen.