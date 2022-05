Kiew gibt die Verteidigung Mariupols endgültig auf

Widerstand schwächte Russen enorm

Der erbitterte Widerstand der Ukraine in Mariupol scheint aber nicht ganz umsonst gewesen zu sein: Die ukrainische Gegenwehr in der Hafenstadt habe schließlich die russischen Truppen enorm geschwächt, hieß es am Freitag früh in einem Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums.