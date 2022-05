Brandstifter muss 394.000 € Schaden bezahlen

Einen Grund, warum er im März des Vorjahres innerhalb von zwei Tagen in Neuhofen an der Krems in Oberösterreich zwei Brände gelegt hat, konnte der 17-jährige Angeklagte in Linz nicht nennen. Zur Strafe - 12 Monate bedingte Haft - sitzt der Jugendliche nun auch auf einem Schuldenberg.