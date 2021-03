Bursche (16) legte Brand in Volksschule

Ein 16-Jähriger hat zugegeben, den Brand in einer Volksschule im oberösterreichischen Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) am Samstagnachmittag gelegt zu haben. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Der Jugendliche gab bei seiner Einvernahme auch gleich eine weitere Brandstiftung wenige Tage zuvor zu.