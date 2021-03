16-Jähriger legte zwei Brände in zwei Tagen

Der 16-Jährige wollte angeblich am 18. und am 20. März in Neuhofen/Krems ausprobieren, wie gut unterschiedlich gefärbte Müllsäcke brennen. „In einem Fall handelte es sich um blaue, im anderen um gelbe Säcke“, sagt Alexander Riedler, Chefermittler des Landeskriminalamts OÖ. Mit einem Feuerzeug soll der Rumäne gezündelt haben – jedes Mal gerieten die Flammen rasch außer Kontrolle. Der erste Tatort war neben dem Eingang eines Mehrparteienhauses. „Er hat offenbar erfolglos versucht, den Brand auszutreten und dann die Feuerwehr alarmiert“, erklärt Riedler. Die Hausfassade wurde beschädigt, der Jugendliche wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Linzer Spital gebracht, wo er aber noch am gleichen Tag wieder entlassen werden konnte.