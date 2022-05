Campus für Volksschüler, aber Absage für Bio-Essen

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag gab es in der Büchsenmacherstadt einen großen Schwerpunkt: Ausbau der Josef-Friedrich-Perkonig-Schule. Für die erste Baustufe machte der Gemeinderat 1,5 Millionen Euro locker. „Das Projekt wird auf 2,8 Millionen Euro kommen“, erklärt Monika Pajnogač, Referentin für Bildungswesen (SP). Ein Teil der Millioneninvestition wird von Fördergeldern gedeckt.