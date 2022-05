Comebacks, Premieren und Jubiläen um den Lindwurm

1900 Läufer an einem Tag

Bis zu 1300 Läufer können am Hauptbewerb (5 & 10 km) teilnehmen. „Wir hoffen auf einen neuen Streckenrekord!“, so Pollak. Dazu erwartet man bis zu 600 Kinder und Jugendliche in den einzelnen Kids- bzw. Schülerläufen.