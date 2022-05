Entzündung der Schilddrüse: wie wird behandelt?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Veronika D. (48): „Ich leide schon seit längerem an Druckschmerz in der Mitte des Halses. Die Beschwerden strahlen mittlerweile auch in den Kiefer aus. Der HNO-Arzt vermutet eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Ist das möglich? Was kann man dagegen tun?“