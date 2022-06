Nur versichert zum Traualtar? Wir sagen es Ihnen!

Was man jedenfalls machen sollte

In jedem Fall abschließen sollte man eine Haftpflichtversicherung. „Weil immer etwas passieren kann und man dann zumindest versichert ist“, erklärt Maryam Yeganehfar, die eine Eventagentur leitet. Ob kaputte Böden im Tanzbereich, Flecken auf Teppichen oder Schäden an Wänden, Fenstern oder Türen - all das sei schon vorgekommen.