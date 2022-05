Auf Streife in Villach mit Elektro-Bikes

„Neben der normalen Dienstausstattung zählen der Helm sowie spezielle Radbekleidung zur Ausrüstung“, erklärt Chefinspektor Gerald Kreuger, Leiter des Verkehrsreferats im Stadtpolizeikommando Villach. In der heurigen Saison wurde der Fuhrpark mit zwei modernen E-Bikes ausgestattet. „Wir gehen hier mit der Entwicklung“, so Kreuger, der die Vorteile des Streifendienstes mit dem Fahrrad ganz genau kennt. „Besonders in engen Gassen ist es den Kolleginnen und Kollegen möglich, rasch ihren Standort zu verändern, um zu einer Einsatzmöglichkeit zu gelangen. Aber auch bei der Bestreifung von Erholungsgebieten erleichtern uns die Räder die exekutive Tätigkeit.“