Doppelmord: Sahen die Opfer den Tod kommen?

Der Bub wurde nur fünf Jahre alt. Er starb am 29. Jänner, als eine Lenkerin in Villach mit ihrem Auto auf den Buben und seine Mama (43) zufuhr - gezielt, was die Frau unter den schrecklichen Verdacht des Doppelmordes bringt. Wie weit sind die Ermittlungen gegen die Lenkerin in den knapp vier Monaten gediehen?