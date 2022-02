Doppelmord: War Kind das Ziel der Tatverdächtigen?

Tatverdächtige in U-Haft

Nach mehreren Tagen im Klinikum Klagenfurt wurde die mutmaßliche Mörderin kürzlich in die Justizanstalt überstellt. Für die Untersuchungshaft dort ist sie aufgrund einer Empfehlung des Klinikums im Suizidpräventionsprogramm. Der Grund dafür: Die Frau hatte sich nach der Tat selbst Schnittverletzungen im Halsbereich zugefügt. Neben täglichen Gesprächen mit einer Psychologin ist sie also in einem kameraüberwachten Haftraum „mit einer verlässlichen Insassin untergebracht“, sagt Harald Streicher, Sprecher der Justizanstalt.