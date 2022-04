Bluttat in Villach: Hexen-Psychiater als Gutachter

Die Frau hatte den Opfern in ihrem Wagen auf der Straße aufgelauert, war aufs Gas gestiegen und hatte sie in der 30er-Zone mit etwa 60 Kilometer pro Stunde überrollt und getötet. „Die Geschwindigkeit erscheint nicht so hoch, aber es handelt sich um einen sehr kurzen Beschleunigungsweg“, so Kitz. Spannend werden nun noch die Erkenntnisse der Gerichtsmedizin sowie jene von Psychiater Hofmann. Bis zu einer Anklageerhebung wird es aber wohl noch einige Monate dauern.