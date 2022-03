Psychoterror ging Mord an Mutter und Kind voraus

„Alles in ihrer Welt drehte sich um den Ex-Mann. Sie meinte, durch ihn sei die Person, die sie vorher war, vernichtet worden.“ So versuchte sie ständig, Kontakt mit dem Ex zu halten, rief unzählige Male an. Auch berichtet die Frau von mehreren Suizidversuchen – die aber bis auf einen noch nicht belegt sind: Nach der Amokfahrt war sie blutüberströmt und mit Schnittverletzungen gefunden worden.