Strache und Gudenus reden wieder miteinander

Gudenus: „Er schuldet mir eine Entschuldigung“

Während Strache für die Puls-24-Doku „Zurück zum Ende“ wieder in die Ibiza-Villa reiste, hat Gudenus „damit abgeschlossen“ - will aber noch eines: „Er schuldet mir eine Entschuldigung, weil er mich und meine Frau immer wieder mit der Falle in Verbindung brachte.“ Angenähert haben sich die einstigen Parteifreunde zuletzt ja wieder bei einem Geburtstagsfest im Schlosshotel Velden am Wörthersee.