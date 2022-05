Strache kehrt für TV-Doku nach Ibiza zurück

Drei Jahre ist es her, dass ein heimlich aufgenommenes Video die ÖVP-FPÖ-Regierung sprengte: Auf Ibiza erzählte ein alkohol- und testosterongeschwängerter Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen Oligarchennichte das Blaue vom Himmel. In der Dokumentation „Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende“, die am Dienstag um 20.15 Uhr auf PULS 24 ausgestrahlt wird, wird der ehemalige FPÖ-Chef mit seinen Aussagen konfrontiert - in der Finca, in der alles begann.