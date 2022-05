55-jähriger Arzt entwickelte nebenbei Ransomware

Gewinnbeteiligung

Die Thanos-Software lizenzierte Zagala gegen Gebühr oder bot sie alternativ im Rahmen eines sogennanten Affiliate-Programms an, das ihm im Austausch für die Nutzung seiner Software einen Anteil an den Gewinnen aus Ransomware-Angriffen gewährte. In öffentlichen Anzeigen für das Programm prahlte Zagala damit, dass mit Thanos erstellte Ransomware von Antivirenprogrammen nahezu nicht erkannt werden könnte und dass „sobald die Verschlüsselung abgeschlossen ist“, die Ransomware „sich selbst löschen“ würde, was eine Erkennung und Wiederherstellung für das Opfer „fast unmöglich“ mache.