Ransomware-Horror erreicht 2022 neue Dimension

Personalfluktuation eröffnet Angriffsmöglichkeiten

Gefahr orten IT-Security-Forscher auch in einer bevorstehenden Kündigungswelle: Firmen, die in der Pandemie bewährte Home-Office- und Hybrid-Arbeitskonzepte nicht beibehalten, drohen im großen Stil Mitarbeiter zu verlieren, die dies nicht mehr missen wollen. Im angelsächsischen Raum beobachtet man bereits jetzt die größte Arbeitnehmer-Mobilität seit zwei Jahrzehnten, geht aus einer Microsoft-Untersuchung hervor: Wer bei seinem Arbeitgeber nicht bekommt, was er sich wünscht, sucht sich immer öfter einen anderen Job. Die resultierende Personalfluktuation sehen IT-Sicherheitsforscher als Problem.