Visitenkarte für unsere Stadt

Den Chauffeuren muss klar gemacht werden, dass sie - egal ob am Airport, am Hauptbahnhof oder am Hauptplatz - Teil der Visitenkarte unserer Landeshauptstadt sind. Man kann von einem Taxifahrer erwarten, dass er ordentlich gekleidet ist, ein sauberes Auto fährt und sich in seinem Revier bestens auskennt. Als Vielfahrer musste ich selbst für Ziele in der Linzer Innenstadt bei unkundigen Taxlern schon sehr oft als Navi fungieren.