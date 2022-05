Nehammers Virus-Sager sorgt für Kopfschütteln

„Prinzipiell ist das ja eine vernünftige Einstellung“, erklärte FPÖ-Chef Herbert Kickl zur Virus-Aussage des Kanzlers. Dass aber 1000 Menschen stundenlang in einer kleinen Halle kein Corona-Risiko seien, der Einkauf im Supermarkt dagegen schon, sei aber „ein absoluter Witz und durch nichts zu rechtfertigen.“ Kickl sah den Viren-Sager als willkommene Gelegenheit, die „Bevormundung und Schikanierung“ der Bevölkerung in Österreich zu beenden, und gleich alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Regierungschef Nehammer solle den Gesundheitsminister darüber informieren, „dass Corona vorbei“ sei, so der FPÖ-Chef in einer Aussendung.