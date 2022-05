Erstmals seit August 2021 kein Corona-Todesfall

Mit Stand 9.30 Uhr waren österreichweit 18.303 Menschen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Laut den Daten des AGES-Corona-Dashboards gab es zuletzt im Sommer 2021 - genauer gesagt am 17. August - eine Erfassungsperiode von 24 Stunden, in der kein Todesfall registriert wurde.