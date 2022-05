Heikler Nehammer-Sager: Kümmert Sie Corona noch?

Bei der gestrigen Verkündung des Sieges von Karl Nehmammer beim ÖVP-Bundesparteitag in Graz, hat dieser sich mindestens einmal pro Minute ins Gesicht gegriffen. Als wäre das in Pandemiezeiten noch nicht fragwürdig genug, setzt er noch einen drauf und begrüßt die Parteitagsdelegierten mit der Aussage „So viele in einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr“. Was halten Sie von dem Nehammer-Sager? Kümmert Sie das Virus noch? Wir sind auf Ihren Kommentar gespannt!