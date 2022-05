Schießerei in Kalifornien: Mindestens ein Toter

Nach dem Vorfall in einem Supermarkt in Buffalo (Bundesstaat New York) fielen in den USA erneut Schüsse. Am Sonntag um 13.26 Uhr (Ortszeit) ging bei der Polizei ein Notruf aus der presbyterianischen Kirche in Laguna Woods ein. Mehrere Menschen wurden angeschossen. Dabei kam mindestens eine Person ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt, vier davon laut dem Büro des Sheriffs von Orange County schwer. Die meisten von ihnen kommen aus Taiwan.