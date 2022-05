Teamchef Bader: „Eine außergewöhnliche Leistung“

David Kickert (Torhüter): „Wir waren so knapp dran, auch wenn sie uns über die meiste Zeit in unserem Drittel gehalten haben. Aber in der Overtime ist alles möglich, wir wollten den Extra-Punkt holen. Nichtsdestotrotz war es ein wichtiger Punkt für uns. Man hat schon gemerkt, dass sie eine Weltklassemannschaft sind, bei uns ist ein bisschen die Energie ausgegangen, aber wir haben ihre Chancen auf ein Minimum gehalten. Der größte Unterschied zu anderen Weltmeisterschaften ist, dass wir so kompakt defensiv spielen. Viele sind zum ersten Mal bei einer WM dabei, die Älteren haben gesagt, geht‘s nicht rein mit zu viel Respekt, spielt euer Spiel und seid frech. Die kochen auch nur mit Wasser.“