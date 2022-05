Krisengebeutelte Libanesen wählen neues Parlament

Fast vier Millionen Menschen waren bei der ersten Parlamentswahl seit der Explosionskatastrophe vor fast zwei Jahren, die den Hafen und das Zentrum der Hauptstadt Beirut massiv zerstörte, aufgerufen, die 128 Mitglieder des Abgeordnetenhauses zu bestimmen. In Beirut kam es am Vormittag zu langen Staus auf den Straßen und Schlangen vor Wahllokalen. Erste vorläufige inoffizielle Ergebnisse könnte es am Sonntagabend geben.