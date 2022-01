Libanon: Landesweit Streiks gegen Wirtschaftskrise

Die Armee war im Einsatz, um die Straßenblockaden aufzulösen. Erst am Mittwoch hatte sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Beirut aufgehalten. Bereits am Mittwochabend hatten Regierungsgegner vor der Zentralbank in Beirut demonstriert und Mülltonnen angezündet. Die Polizei trieb die Demonstranten mit Tränengas auseinander.