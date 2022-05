Wolfsdiskussion: WWF nimmt Politik in die Pflicht

„Hirten reaktivieren!“

Die Naturschutzorganisation fordere daher mehr Unterstützung im Aufbau von Herdenschutz und eine Wiederbelebung des Hirtenwesens nach Vorbild der Schweiz. In Österreich stehe man erst am Anfang. „Erste Erfolge bei Herdenschutz-Pilotprojekten sieht man in Tirol. Andere Bundesländer hinken noch weit hinterher. Das Land Kärnten etwa lässt Landwirte noch vollkommen im Stich“, zeigt Pichler Verständnis für die Verunsicherung von Betroffenen. Es fehlt an sachlicher Information und am politischen Willen, Nutztiere besser zu schützen.“