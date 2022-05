Waffenlieferungen für Ukraine „so lange wie nötig“

Baerbock wirft Russland „Korn-Krieg“ vor

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warf Russland wörtlich einen „Korn-Krieg“ vor. Die Regierung in Moskau versuche bewusst, den Ukraine-Krieg in der Welt, insbesondere in Afrika auszuweiten, sagte Baerbock zum Abschluss des Treffens. Dass Russland die Häfen in der Ukraine blockiere und deshalb kein Getreide exportiert werden könne, sei kein Kollateralschaden des Krieges. „Wir dürfen nicht naiv sein.“ Vielmehr bereite Russland damit den Nährboden, um den internationalen Zusammenhalt bewusst zu schwächen.