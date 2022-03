Sorge ums tägliche Brot: Krieg treibt Weizenpreis

Weizen-Vorräte reichen bis in den Herbst

Ströck Brot hatte Glück: „Wir kauften letzten Dienstag 2000 Tonnen ein, am Donnerstag wäre es um 20 Prozent teurer gewesen.“ Mit den Vorräten kommt der Betrieb sechs Monate aus. Bis Herbst reicht es auch bei der Liesinger Bäckerei DerMann. „Die Situation ist angespannt. Wir haben im Februar bereits 70 Prozent mehr für Weizen bezahlt als im Vorjahr. Durch den Krieg steigen die Preise nochmals massiv an“, bestätigt Kurt Mann, der am Faschingsdienstag wegen Corona-Ausfällen selbst in der Backstube stand. Nicht nur das Getreide macht ihm Sorgen: „Es mangelt auch an Papierverpackungsmaterial. Kaffeebecher etwa sind gar nicht lieferbar.“