Behörden sperren griechische Insel für Besucher

Nun sei die Natur auf der Insel zerstört, hieß es in einer Mitteilung der Behörden am Freitag. Vor allem die sogenannten „Chrissi-Zedern“, Bäume einer Zedernart, die selbst am Sandstrand wurzeln kann, sind stark betroffen. Ein Großteil der oft mehr als 100 Jahre alten Bäume sei kurz vor dem Eingehen, sagte Verwaltungsmitarbeiterin. Die Bäume seien entwurzelt und vertrocknet - das Besuchsverbot sei notwendig, um der Natur Zeit zur Erholung zu geben.