In 25 Jahren 150.000 Hektar Natur zerstört

Der Weltumwelttag am Samstag ist für viele ein Tag wie jeder andere, für Mutter Erde und damit das Überleben der Menschheit ist er aber sehr viel mehr. Denn allein in den vergangenen 25 Jahren wurden in Österreich 150.000 Hektar Grünland vernichtet - so viel wie die Größe der Agrarfläche des Burgenlandes.