Salzburger „AirRes Mask“ raubt VR-Nutzern den Atem

Immersives Training für Feuerwehrleute

„Wir haben bei der Entwicklung der AirRes-Maske besonders auf die Bewegungsfreiheit geachtet. Somit lässt sich diese für immersive Trainings, etwa von Feuerwehrleuten für das Verhalten bei Rauchentwicklung, oder für Therapien bei Lungenkrankheiten einsetzen“, erklärt Tatzgern. Für ihre Pubikation wurden die Forschenden Anfang Mai in New Orleans auf der CM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, einer internationalen Konferenz für Mensch-Computer-Interaktion, mit einer „Honorable Mention“ ausgezeichnet.