Vorarlberg sagt Lehrermangel den Kampf an

„Aufgabe der neuen Projektstelle ist es, das Thema Verbesserung der Personalsituation an den Schulen in Vorarlberg und Personal-Recruiting intensiv zu bearbeiten, alle schon bisher gesetzten Maßnahmen zusammenzuführen sowie neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen“, umriss Schöbi-Fink den neuen Posten. Heiko Richter, bisheriger Vizedirektor der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, wird diese neuen Aufgaben nun übernehmen. Er will Maturantinnen, Lehrer in anderen Bundesländern sowie im deutschsprachigen Raum als auch Quereinsteiger und Pensionistinnen ansprechen.