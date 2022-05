Geht sich das aus? Theresia Mohr bangt um EM-Start

Neben der neuen Siebenkampf-Landesrekordlerin Chiara Schuler ist Theresia Mohr jene Vorarlberger Leichtathletin, die in der noch jungen Freiluftsaison 2022 für die größte Überraschung sorgen konnte. Die 15-jährige Bregenzerwälderin hatte am 2. April im tschechischen Podebrady sensationell das Limit im 5km-Gehen für die U18-EM Anfang Juli in Jerusalem (Isr) geknackt. Und das, obwohl sie erst seit vergangenen Herbst „geht“.