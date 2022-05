Diese Frau will Putins Truppen vor Gericht bringen

Das Ausmaß der Kriegsgräuel in Butscha wurde erst nach der Verlegung der russischen Truppen aus der Region Kiew in die Ostukraine klar. So entdeckten Gerichtsmediziner in den Leichen pfeilartige Metall-Geschosse - diese Art Munition verwendete man im Ersten Weltkrieg. Offenbar steckten die Metallpfeile in Granaten, die von der russischen Artillerie abgefeuert wurden. Sie seien vor allem in Köpfe und die Oberkörper der Opfer eingedrungen, erklärten Pathologen der britischen Zeitung „Guardian“.