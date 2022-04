Kriegsverbrechen in Ukraine: Zeugen gesucht

Ermittlungen in Den Haag

Österreich hat am 2. März 2022 mit 40 weiteren Staaten die Situation in der Ukraine an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erwiesen, worauf Chefankläger Karim Khan noch am selben Tag Ermittlungen aufnahm. Das Justizministerium entsendet zudem einen zusätzlichen Experten nach Den Haag, um bei der Aufklärung von in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen zu ermitteln. Zudem stellte das Außenministerium dem Büro des IStGH -Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs 100.000 Euro zur Verfügung.