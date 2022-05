Die eine löscht die Chats, der andere nicht

SPÖ-Chef David Egger verlässt immer wieder Chatgruppen, gelöscht wird aber kaum. „Das muss ich nicht, ich stehe dazu, was ich schreibe.“ Die Vorgänge in Vorarlberg ärgern ihn. „Das wirft wieder ein schlechtes Licht auf die Politik. Es soll nichts mehr im Hinterzimmer gemauschelt und gemunkelt werden“, fordert Egger. Von einer „schiefen Optik“ in Vorarlberg spricht auch FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Sie selbst löscht auf ihrem Handy immer wieder einmal durch. „Das ist wie beim Wohnung aufräumen“, sagt sie.