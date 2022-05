Die Salzburger Festspiele warten zu

Eine Entscheidung zu Solway wollen die Festspiele erst im Juni treffen – und damit unmittelbar vor Beginn des Festivals. Man wolle aber noch die internen und externen Untersuchungen des Bergbaukonzerns abwarten, der wegen Kreml-Beziehungen und seinen Geschäften in Guatemala in die Kritik geraten ist. In Sachen Currentzis hatte Intendant Markus Hinterhäuser erst kürzlich klargestellt, am Engagement des umstrittenen Dirigenten festzuhalten.