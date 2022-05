Arbeitslosigkeit: Rückgang bremst sich ein

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen hat sich aber zuletzt stark eingebremst, wie auch Arbeitsminister Martin Kocher in einem krone.tv-Interview, welches am Montag aufgezeichnet wurde, betont „Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Pandemie machen sich in gewissem Ausmaß bemerkbar: Lieferungen, die ausbleiben, Energie, die teurer wird, Logistikprobleme aufgrund gesperrter Containerhafen in China“, so Kocher in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller (siehe Video unten).