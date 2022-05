Arbeitslosigkeit führt direkt in die Armut

Die Nettoersatzrate liegt bei 55 Prozent. 90 Prozent der Arbeitslosen leben laut Armutskonferenz in Armut. Sie erhalten weniger als 1200 Euro im Monat, damit liegen sie 171 Euro unter der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle. Was letztlich auch bedeutet: Am Ende des Monats bleibt nicht nur nichts übrig, es müssen sogar neue Schulden gemacht oder Inventar verkauft werden. Und so dreht sich die Spirale immer weiter nach unten.