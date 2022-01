Arbeitsmarktentwicklung 2021 trotz Krise positiv

In absoluten Zahlen befanden sich laut Bundesministerium für Arbeit mit Monatsende Dezember 402.378 Personen in Arbeitslosigkeit oder nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil. Das sind um 5494 Personen weniger als im Dezember 2019 und sogar um 118.541 Personen weniger als im Dezember 2020. Konkret sind derzeit 336.276 Personen arbeitslos gemeldet, 66.102 Personen befinden sich in Schulung. Im Jahresverlauf konnten insgesamt 613.010 Personen die Arbeitslosigkeit in eine Beschäftigung verlassen.