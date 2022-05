Nur noch geringer Rückgang zu erwarten

Rund 325.000 Menschen waren Anfang Mai entweder arbeitslos oder in Schulungen - das sind zwar um über 100.000 Personen weniger also letztes Jahr um diese Zeit, der Rückgang hat sich zuletzt aber stark eingebremst. „Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Pandemie machen sich in gewissem Ausmaß bemerkbar: Lieferungen, die ausbleiben, Energie, die teurer wird, Logistikprobleme aufgrund gesperrter Containerhafen in China“, so Arbeitsminister Martin Kocher in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.