„Duke Nukem Forever“: Geheime Version aufgetaucht

Gearbox vollendete, was 3D Realms begann

3D Realms scheiterte letztlich an der Entwicklung - vor allem, weil mehrfach das technische Grundgerüst (die Spiele-Engine) ausgetauscht wurde, weshalb manche Dinge immer wieder neu entwickelt werden mussten. Letzten Endes übergab 3D Realms die Entwicklung an Gearbox Software, das „Duke Nukem Forever“ 2011 doch noch veröffentlichte - allerdings in einer aus den bei 3D Realms entstandenen Einzelteilen zusammengeschusterten Form, die bei Spielern und Kritikern nicht gut ankam.