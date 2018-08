Retro-Shooter „Forsaken“: Comeback nach 20 Jahren

Schwerbewaffnete Plünderer aus der gesamten Galaxis finden sich auf einer leblosen Erde ein, um die Schätze ihrer einstigen Bewohner in die Finger zu bekommen. Das ist die Handlung des 1998 erschienenen Ego-Shooters „Forsaken“, in dem man sich auf bewaffneten Gleitern durch die Ruinen der Zivilisation arbeitet. 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung kehrt das Game jetzt in einer verbesserten Remastered-Version zurück. Was man dafür alles erneuert hat, erfahren Sie im Trailer.