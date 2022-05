Feldkirchner (28) auf Schutzweg niedergefahren

Am Dienstag war eine 39-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Ossiacher See Südufer Landesstraße im Bezirk Feldkirchen unterwegs, als sie nach rechts in Richtung Feldkirchen abbiegen wollte. Weil sie ihn übersehen habe, kollidierte sie mit einem 28-jährigen Feldkirchner, der gerade den Zebrastreifen überquerte. Er stürzte nach der Kolission zu Boden.