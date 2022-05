Langfinger sorgen für Ärger: bei Diebstahl gefilmt

Aus einem Elektrofachmarkt in Villach stahlen unbekannte Täter gleich 5 TV Streaming Boxen mit einem Wert von rund 1000€ . Die Diebe verstauten die Geräte in einem vermutlich präparierten Rucksack und brachten die Artikel aus dem Geschäft ohen zu Bezahlen. Was sie nicht wussten: Sie wurden von einer Kamera dabei gefilmt. Der Ladendetektiv nahm zwar noch die Verfolgung auf, die Täter konnten jedoch entkommen. Sobald die Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Fahndungsfotos genehmigt, wird Sie die „Krone“ informieren. werden.