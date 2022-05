Köstinger geht in die Offensive: Der beste Schritt

Sie ist erst 43 Jahre alt und geht in „Polit-Pension“. Sie folgt damit freilich ihrem Mentor, der diesen Schritt schon mit 34 getan hat: Elisabeth Köstinger geht nur wenige Monate, nachdem Sebastian Kurz das Kanzleramt räumte - oder besser: räumen musste. Und sie geht nur wenige Tage, bevor Karl Nehammer am kommenden Samstag auch nominell als Kurz-Nachfolger zum Bundesparteiobmann gewählt wird. Köstinger, stets enge Weggefährtin von Sebastian Kurz, war über Jahre auch Speerspitze des Parteiobmannes und Kanzlers. Und das zu verschiedensten Themen, auch solchen, in denen sie nicht ganz so sattelfest war wie in ihren Bereichen Landwirtschaft und Tourismus.