Innerhalb einer Stunde war sie Mama von Zwillingen

Schon sieben Krisenkinder betreut

Während Samuel als Langzeit-Pflegekind dauerhaft in ihrer Obhut bleiben wird, ist die Wohnung in Wien-Floridsdorf für die Krisenkinder nur ein vorübergehendes Zuhause. „Sie bleiben, bis abgeklärt ist, ob sie in ihre Ursprungsfamilie zurückkehren können oder in Langzeitpflege kommen“, so Raab. „Meist dauert der Prozess mehrere Wochen.“ Sieben Krisenkinder unter drei Jahren hat die liebevolle Mama schon betreut, eines davon blieb acht Monate.